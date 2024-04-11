Смирных Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирных Нина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1911

Дата смерти

10.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1911

Отец: Луговых Иван Михайлович

Мать: Луговых (Смирных) Васса Мартемьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирных Маргарита Павловна

Отец ребёнка: Смирных Павел Дементьевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирных Римма Павловна

Отец ребёнка: Смирных Павел Дементьевич?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирных Муза Павловна

Отец ребёнка: Смирных Павел Дементьевич?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирных Павел Дементьевич?

Рождение ребёнка
11.09.1933

Сын: Смирных Евгений Павлович

Отец ребёнка: Смирных Павел Дементьевич?

Смерть
10.04.1984

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