Смирных Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1911
Дата смерти10.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирных Маргарита Павловна
Отец ребёнка: Смирных Павел Дементьевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирных Римма Павловна
Отец ребёнка: Смирных Павел Дементьевич?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирных Муза Павловна
Отец ребёнка: Смирных Павел Дементьевич?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.09.1933
Отец ребёнка: Смирных Павел Дементьевич?
Смерть
10.04.1984