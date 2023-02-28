Нестерук Иван Трофимович
Место рождения
Дата рождения25.12.1910
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Нестерук Надежда известно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Свеклич, Антопольский район, Брестская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР