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Нестерук Иван Трофимович

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Место рождения

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

25.12.1910

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910

Отец: Нестерук Трофим Николаевич

Мать: Нестерук Анна Федоровна

Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нестерук Федор Иванович

Мать ребёнка: Нестерук Надежда известно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерук Надежда известно

Место жительства
Неизвестно
Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
1973
Свекличи, Дрогичинский район, Брестская область
Похороны
Неизвестно
кладбище, д. Свеклич, Антопольский район, Брестская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
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