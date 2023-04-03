Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Анисья
Анисья
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1833
Пол
Женский
Отец
Данила
1801 г.р.
Мать
Марья Михаилова
1800 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АО
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец:
Данила
Мать:
Марья Михаилова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия