Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Данила

Мать: Марья Михаилова

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