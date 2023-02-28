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Аикин Николай Яковлевич

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Место рождения

Каменка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

05.12.1912

Дата смерти

24.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1912

Отец: Аикин Яков Иванович

Мать: не указана

Каменка, Тамалинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.04.1956

Дочь: Ражева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Калашникова Капитолина Руфовна

Хвойная, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Капитолина Руфовна

Смерть
24.09.1986
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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