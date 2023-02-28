Аикин Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения05.12.1912
Дата смерти24.09.1986
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1912
Отец: Аикин Яков Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1956
Дочь: Ражева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Калашникова Капитолина Руфовна
Хвойная, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.1986
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область