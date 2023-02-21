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Никифоров Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никифоров Алексей Владимирович

Мать: Никифорова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
05.06.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Сергеевна

Бракосочетание
02.08.2018

Жена: Никифорова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
10.07.2020

Сын: Никифоров Артём Васильевич

Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
10.07.2020

Сын: Никифоров Артём Васильевич

Мать ребёнка: не указана

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