Никифоров Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Сергеевна
Бракосочетание
02.08.2018
Рождение ребёнка
10.07.2020
Сын: Никифоров Артём Васильевич
Мать ребёнка: Никифорова Екатерина Сергеевна
Рождение ребёнка
10.07.2020
Сын: Никифоров Артём Васильевич
Мать ребёнка: не указана