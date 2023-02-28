Варварина (Варварина) Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варварина (Варварина) Александра Кузьминична

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Место рождения

Владимировка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимировка, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
29.05.1887

Муж: Варварин Дмитрий Васильевич

Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
06.06.1889

Сын: Варварин Елисей Дмитриевич

Отец ребёнка: Варварин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.1891

Сын: Варварин Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Варварин Дмитрий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.06.1893

Дочь: Марфа Дмитриевна

Отец ребёнка: Варварин Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
10.12.1894

Сын: Варварин Пётр Дмитриевич

Отец ребёнка: Варварин Дмитрий Васильевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Погорьев Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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