Варварина (Варварина) Александра Кузьминична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.05.1887
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Рождение ребёнка
06.06.1889
Сын: Варварин Елисей Дмитриевич
Отец ребёнка: Варварин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1891
Сын: Варварин Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Варварин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
26.06.1893
Дочь: Марфа Дмитриевна
Отец ребёнка: Варварин Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
10.12.1894
Отец ребёнка: Варварин Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно