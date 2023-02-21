Севастьянова (Шевердак) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова (Шевердак) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1945 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1980

Отец: не указан

Мать: Маркова Галина Павловна

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