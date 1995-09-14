Юнусов Аглямзян Мухамедзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1918
Дата смерти14.09.1995
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1918
Отец: Юнусов Мухамедзян
Мать: Юнусова Шамсенур
Рождение ребёнка
05.09.1951
Мать ребёнка: Гарифуллина Галия Гарифулловна
Карелино, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гарифуллина Галия Гарифулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.1995