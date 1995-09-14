Юнусов Аглямзян Мухамедзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнусов Аглямзян Мухамедзянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1918

Дата смерти

14.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1918

Отец: Юнусов Мухамедзян

Мать: Юнусова Шамсенур

Рождение ребёнка
05.09.1951

Сын: Аглямов Анас Аглямович

Мать ребёнка: Гарифуллина Галия Гарифулловна

Карелино, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аглямов Тагир Аглямович

Мать ребёнка: Гарифуллина Галия Гарифулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гарифуллина Галия Гарифулловна

Смерть
14.09.1995
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