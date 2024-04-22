Маркович Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1840
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1840
Рождение ребёнка
09.02.1870
Сын: Маркович Николай Николаевич
Мать ребёнка: Маркович Наталья Павловна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Маркевич Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
21.10.1874
Сын: Маркович Борис Николаевич
Мать ребёнка: Маркович Наталья Павловна
Бракосочетание
27.03.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маркевич Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Маркевич Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Маркевич Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркевич Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Маркевич Любовь Николаевна
Смерть
1907