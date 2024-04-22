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Маркович Николай Андреевич

Место рождения

Туровка, Київська область

Дата рождения

01.06.1840

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1840

Отец: Маркович Андрей Николаевич

Мать: Маркович Надежда Григорьевна

Туровка, Київська область
Рождение ребёнка
09.02.1870

Сын: Маркович Николай Николаевич

Мать ребёнка: Маркович Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Маркевич Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1874

Сын: Маркович Борис Николаевич

Мать ребёнка: Маркович Наталья Павловна

Туровка, Київська область
Бракосочетание
27.03.1886

Жена: Маркевич Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркович Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркевич Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Маркевич Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Маркевич Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Маркевич Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркевич Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Маркевич Любовь Николаевна

Смерть
1907
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