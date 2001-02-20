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Михайлова Мария Алексеевна
Михайлова Мария Алексеевна
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Место рождения
Йошкар-Ола
, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Дата рождения
20.02.2001
Пол
Женский
Отец
Михайлов Алексей Юрьевич
1979 г.р.
Мать
Михайлова Лилия Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.2001
Отец:
Михайлов Алексей Юрьевич
Мать:
Михайлова Лилия Владимировна
Йошкар-Ола
, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
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