Опошнянский Павел Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Опошнянский Марк Павлович
Мать ребёнка: Опошнянская Онисия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно