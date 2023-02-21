Опошнянский Павел Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опошнянский Павел Маркович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1723 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Опошнянский Марк Павлович

Мать ребёнка: Опошнянская Онисия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Алексеевка, Харьковский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опошнянская Онисия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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