Бакулин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1999

Дочь: Бакулина Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Бакулина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
21.08.2004

Сын: Бакулин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Бакулина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.01.2013

Дочь: Бакулина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Бакулина Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Татьяна Алексеевна

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