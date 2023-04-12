Бакулин Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1999
Дочь: Бакулина Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Бакулина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
21.08.2004
Сын: Бакулин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Бакулина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.01.2013
Дочь: Бакулина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Бакулина Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно