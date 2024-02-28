Саксина (Чистова) Анна Васильевна
Место рожденияп.Обухово Ногинский район Московская область
Дата рождения05.07.1902
Дата смерти20.05.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1929
Дочь: Гладкова (Саксина) Агния Сергеевна
Отец ребёнка: Саксин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
19.12.1935
Дочь: Подсыпанина (Саксина) Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Саксин Сергей Михайлович
Смерть
20.05.1992
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность | Аксено-Бутырский сельский совет Ногинский район Московской области