Саксина (Чистова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина (Чистова) Анна Васильевна

Место рождения

п.Обухово Ногинский район Московская область

Дата рождения

05.07.1902

Дата смерти

20.05.1992

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1902

Отец: Чистов Василий Федоров

Мать: Чистова (?Туманова?) Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
02.12.1929

Дочь: Гладкова (Саксина) Агния Сергеевна

Отец ребёнка: Саксин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
19.12.1935

Дочь: Подсыпанина (Саксина) Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Саксин Сергей Михайлович

Смерть
20.05.1992
Причина смерти: острая сердечно-сосудистая недостаточность | Аксено-Бутырский сельский совет Ногинский район Московской области

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