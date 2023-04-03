Джозовская (Борецкая) Анна Мефодиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти23.10.1865
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1832
Сын: Джозовский Тихон Пантелеймонович
Отец ребёнка: Джозовский Пантелеймон Гавриилович
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка
Уманьский уезд, с. Левковка, Богословская Церковь, Ф.127, о.1014, д.172 (будет продолжено со стр. 719) Метрические книги церквей 1832, 2420517, Item 2, Пленка # 007807051, стр.620.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка
Смерть
23.10.1865