Джозовская (Борецкая) Анна Мефодиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джозовская (Борецкая) Анна Мефодиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

23.10.1865

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1832

Сын: Джозовский Тихон Пантелеймонович

Отец ребёнка: Джозовский Пантелеймон Гавриилович

Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка
Уманьский уезд, с. Левковка, Богословская Церковь, Ф.127, о.1014, д.172 (будет продолжено со стр. 719) Метрические книги церквей 1832, 2420517, Item 2, Пленка # 007807051, стр.620.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джозовский Пантелеймон Гавриилович

Место жительства
Неизвестно
Украина, Киевская губ, Уманьский уезд, Подвысоковская вол, Левковка
Смерть
23.10.1865
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