Эпов Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эпов Владимир Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1956

Дата смерти

03.04.2005

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1956

Отец: Эпов Константин Елисеевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.09.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
03.04.2005

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