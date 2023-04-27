of Burgundy (of Burgundy) Mary
Место рожденияНе указано
Дата рождения1393
Дата смерти30.10.1463
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1393
Работа или профессия
Неизвестно
Herzogin zu Kleve und Gräfin zu der Mark, Duchess of Cleves; Countess of Mark, Marie of Burgundy, Duchess of Cleves
Бракосочетание
?.05.1415
Муж: von der Mark Adolf I
Рождение ребёнка
01.10.1420
Дочь: von Kleve (von Kleve) Elizabeth
Отец ребёнка: von der Mark Adolf I
Смерть
30.10.1463
Похороны
Неизвестно