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of Burgundy (of Burgundy) Mary

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1393

Дата смерти

30.10.1463

Пол

Женский

Отец

1371 г.р.

Мать

Около 1363 г.р.

Муж

1373 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1393

Отец: of Burgundy John Fearless

Мать: de Bourgogne (von Wittelsbach) Margarethe

Работа или профессия
Неизвестно
Herzogin zu Kleve und Gräfin zu der Mark, Duchess of Cleves; Countess of Mark, Marie of Burgundy, Duchess of Cleves
Бракосочетание
?.05.1415

Муж: von der Mark Adolf I

Рождение ребёнка
01.10.1420

Дочь: von Kleve (von Kleve) Elizabeth

Отец ребёнка: von der Mark Adolf I

Смерть
30.10.1463
Похороны
Неизвестно

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