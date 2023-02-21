Асфендиярова Гайнильхаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсфендиярова Гайнильхаят

Асфендиярова Гайнильхаят

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Альмухаметов Алназ Альмухаметович

Отец ребёнка: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович

Рождение ребёнка
01.01.1844

Сын: Альмухаметов Ишмухамат Альмухаметович

Отец ребёнка: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Альмухаметов Ишнияз Альмухаметович

Отец ребёнка: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Хадиса

Отец ребёнка: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close