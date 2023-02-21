Асфендиярова Гайнильхаят
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Альмухаметов Алназ Альмухаметович
Отец ребёнка: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович
Рождение ребёнка
01.01.1844
Сын: Альмухаметов Ишмухамат Альмухаметович
Отец ребёнка: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Альмухаметов Ишнияз Альмухаметович
Отец ребёнка: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Хадиса
Отец ребёнка: Килмухаметов Альмухамет Кильмухаметович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно