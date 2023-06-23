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Хохлов Сергей Алексеевич

Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Хохлов Алексей

Мать: Хохлова Пелагея Ниловна

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
01.02.1942
Призван из партизанского отряд им. Щорса
Ранение
09.05.1942
Военная награда
30.04.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно

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