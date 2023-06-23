Хохлов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Хохлов Алексей
Мать: Хохлова Пелагея Ниловна
Призыв на военную службу
01.02.1942
Призван из партизанского отряд им. Щорса
Ранение
09.05.1942
Военная награда
30.04.1945
Медаль «За отвагу»
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
Неизвестно