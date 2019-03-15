Старикович (Тимашова) Елена Естафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикович (Тимашова) Елена Естафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1931

Дата смерти

15.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1931

Отец: Тимашов Евстафий Семенович

Мать: Федоренко Феодосия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старикович Иван Демьянович

Рождение ребёнка
18.09.1955

Дочь: Старикович (Старикович) Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Старикович Иван Демьянович

Рождение ребёнка
09.09.1965

Дочь: Старикович (Старикович) Алла Ивановна

Отец ребёнка: Старикович Иван Демьянович

Смерть
15.03.2019

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