Старикович (Тимашова) Елена Естафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1931
Дата смерти15.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1955
Дочь: Старикович (Старикович) Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Старикович Иван Демьянович
Рождение ребёнка
09.09.1965
Дочь: Старикович (Старикович) Алла Ивановна
Отец ребёнка: Старикович Иван Демьянович
Смерть
15.03.2019