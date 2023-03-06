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Тарасенков Иван Агеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

23.02.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Тарасенков Агей Козьмин

Мать: Ирина Денисовна

Бракосочетание
1835

Жена: Тарасенкова Пераскева Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.07.1840

Сын: Тарасенков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тарасенков Савелий Иванович

Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Тимофеевна

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.02.1844
Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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