Тарасенков Иван Агеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти23.02.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Тарасенков Агей Козьмин
Мать: Ирина Денисовна
Бракосочетание
1835
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
26.07.1840
Сын: Тарасенков Стефан Иванович
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Тимофеевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тарасенков Савелий Иванович
Мать ребёнка: Тарасенкова Пераскева Тимофеевна
Смерть
23.02.1844