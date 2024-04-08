Федора Васильева Дарья Дарья/Федора Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора Васильева Дарья Дарья/Федора Васильева

Федора Васильева Дарья Дарья/Федора Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Около 1849 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1857 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Степан Савельев

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Николай Степанов

Отец ребёнка: Степан Савельев

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Дочь: Агафья Степанова

Отец ребёнка: Степан Савельев

Старое Чемоданово, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Савельев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close