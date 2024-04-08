Федора Васильева Дарья Дарья/Федора Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Степан Савельев
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Николай Степанов
Отец ребёнка: Степан Савельев
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Дочь: Агафья Степанова
Отец ребёнка: Степан Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Савельев
Смерть
Неизвестно