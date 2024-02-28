Екатерина Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Семенов Григорий Козмин
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Семенов Григорий Козмин
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Мавра Григорьева
Отец ребёнка: Семенов Григорий Козмин
Рождение ребёнка
1777
Сын: Семенов Емельян Григорьев
Отец ребёнка: Семенов Григорий Козмин
Смерть
Неизвестно