Екатерина Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Семенов Иван Григорьев

Отец ребёнка: Семенов Григорий Козмин

Вельцы, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Семенов Егор Григорьев

Отец ребёнка: Семенов Григорий Козмин

Вельцы, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Мавра Григорьева

Отец ребёнка: Семенов Григорий Козмин

Вельцы, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Семенов Емельян Григорьев

Отец ребёнка: Семенов Григорий Козмин

Вельцы, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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