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Губин Василий Марков

Место рождения

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Губин Марко (Савва) Марков

Мать: Губина Гликерия Сергеевна

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губин Николай Васильев

Мать ребёнка: Губина Мария Тереньтьева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Около 1848 ст.

Жена: Губина Мария Тереньтьева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1848 ст.

Сын: Губин Степан Васильев

Мать ребёнка: Губина Мария Тереньтьева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.

Сын: Губин Василий Васильев

Мать ребёнка: Губина Мария Тереньтьева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Сын: Губин Матвей Васильев

Мать ребёнка: Губина Мария Тереньтьева

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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