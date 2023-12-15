Губин Василий Марков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Губина Мария Тереньтьева
Бракосочетание
Около 1848 ст.
Жена: Губина Мария Тереньтьева
Рождение ребёнка
02.12.1848 ст.
Мать ребёнка: Губина Мария Тереньтьева
Рождение ребёнка
18.02.1861 ст.
Мать ребёнка: Губина Мария Тереньтьева
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Мать ребёнка: Губина Мария Тереньтьева
Смерть
Неизвестно