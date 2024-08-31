Мазунин Алексей Ананьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1674
Дата смерти1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674
Отец: Мазунин Ананий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1696
Дочь: (Мазунина) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1698
Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Мазунин Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1710
Сын: Мазунин Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: (Мазунина) Парасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Мазунин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна
Смерть
1736