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Мазунин Алексей Ананьевич

Место рождения

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1674

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1674

Отец: Мазунин Ананий

Мать: не указана

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазунина Домна Константиновна

Рождение ребёнка
Около 1696

Дочь: (Мазунина) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Мазунин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Мазунин Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1710

Сын: Мазунин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: (Мазунина) Парасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Мазунин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Мазунина Домна Константиновна

Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1736
Мазунина, Осинский муниципальный район, Пермский край

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