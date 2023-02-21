Скородумова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1936
Дочь: Смирнова Антонина
Отец ребёнка: Скородумов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Скородумов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Нина
Отец ребёнка: Скородумов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алферьева Елизавета
Отец ребёнка: Скородумов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Мария
Отец ребёнка: Скородумов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скородумов Иван
Отец ребёнка: Скородумов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раида
Отец ребёнка: Скородумов Иван