Скородумова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скородумова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1936

Дочь: Смирнова Антонина

Отец ребёнка: Скородумов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Скородумов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Нина

Отец ребёнка: Скородумов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алферьева Елизавета

Отец ребёнка: Скородумов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Мария

Отец ребёнка: Скородумов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скородумов Иван

Отец ребёнка: Скородумов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раида

Отец ребёнка: Скородумов Иван

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