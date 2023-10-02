Тутукаров Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1963
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1963
Рождение ребёнка
17.10.1986
Сын: Тутукаров Евгений Алексеевич
Мать ребёнка: Тутукарова Розалия Христофоровна
Рождение ребёнка
19.10.1987
Сын: Тутукаров Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Тутукарова Розалия Христофоровна
Рождение ребёнка
04.05.1990
Сын: Тутукаров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Тутукарова Розалия Христофоровна
Рождение ребёнка
24.12.1993
Дочь: Николаева Айылаана Алексеевна
Мать ребёнка: Тутукарова Розалия Христофоровна
Рождение ребёнка
11.02.1998
Сын: Тутукаров Христофор Алексеевич
Мать ребёнка: Тутукарова Розалия Христофоровна
Бракосочетание
Неизвестно