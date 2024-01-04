Скляр Дульсинея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Титовкина Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Скляр Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткач Галина Васильевна
Отец ребёнка: Скляр Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Скляр Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Нина Васильеана
Отец ребёнка: Скляр Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скляр Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Скляр Василий
Рождение ребёнка
25.11.1954
Отец ребёнка: Скляр Василий
Смерть
Неизвестно