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Скляр Дульсинея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титовкина Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Скляр Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ткач Галина Васильевна

Отец ребёнка: Скляр Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Скляр Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Нина Васильеана

Отец ребёнка: Скляр Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скляр Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Скляр Василий

Рождение ребёнка
25.11.1954

Сын: Скляр Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Скляр Василий

Смерть
Неизвестно

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