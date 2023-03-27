Смирнова Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Васса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Летитская Анастасия Леонтьевна

Отец ребёнка: Смирнов Леонтий

Рождение ребёнка
1833

Сын: Смирнов Платон Леонтьевич

Отец ребёнка: Смирнов Леонтий

Рождение ребёнка
1835

Сын: Смирнов Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Смирнов Леонтий

Рождение ребёнка
1849

Сын: Смирнов Ефим Леонтьевич

Отец ребёнка: Смирнов Леонтий

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Горемыкина Павла Леонтьевна

Отец ребёнка: Смирнов Леонтий

д. Замошье
год рождения примерно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Леонтий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Леонтий

д. Замошье
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Смирнов Леонтий

деревня Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Белозерский уезд Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
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