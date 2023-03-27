Смирнова Васса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Летитская Анастасия Леонтьевна
Отец ребёнка: Смирнов Леонтий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Смирнов Платон Леонтьевич
Отец ребёнка: Смирнов Леонтий
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Смирнов Леонтий
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Смирнов Леонтий
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Горемыкина Павла Леонтьевна
Отец ребёнка: Смирнов Леонтий
д. Замошье
год рождения примерно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Замошье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Смирнов Леонтий
деревня Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Белозерский уезд Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно