Володин Иван Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1883
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1883
Отец: Володин Трофим Егорович
Мать: Володина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.08.1908
Сын: Володин Александр Иванович
Мать ребёнка: Володина Евдокия Степановна
Выпово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1956