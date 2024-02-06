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Володин Иван Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1883

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1883

Отец: Володин Трофим Егорович

Мать: Володина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.08.1908

Сын: Володин Александр Иванович

Мать ребёнка: Володина Евдокия Степановна

Выпово, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Евдокия Степановна

Смерть
1956
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