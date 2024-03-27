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(Шараф) Хаджар

Место рождения

д.Аксу Буинского р-на РТ

Дата рождения

25.04.1891

Дата смерти

07.10.1972

Пол

Женский

Отец

1852 г.р.

Мать

Дети

1910 г.р.
1913 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1891

Отец: Хоснетдинов Шарафутдин (Шараф)

Мать: (Хоснетдинова) Гайнелнавал Нигматуллаевна

Рождение ребёнка
18.05.1910

Сын: Тарзиманов Нух

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла

Рождение ребёнка
28.04.1913

Сын: Тарзиманов Габбас

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла

Рождение ребёнка
22.04.1918

Сын: Тарзиманов Анвар Афтахович

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла

Рождение ребёнка
04.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.10.1972

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