(Шараф) Хаджар
Место рожденияд.Аксу Буинского р-на РТ
Дата рождения25.04.1891
Дата смерти07.10.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1891
Рождение ребёнка
18.05.1910
Сын: Тарзиманов Нух
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла
Рождение ребёнка
28.04.1913
Сын: Тарзиманов Габбас
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла
Рождение ребёнка
22.04.1918
Сын: Тарзиманов Анвар Афтахович
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла
Рождение ребёнка
04.01.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарзиманов Афтахметдин Мулла
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.10.1972