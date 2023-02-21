Фокин Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.08.1978

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1978

Отец: Фокин Иван Васильевич

Мать: Фокина Татьяна Васильевна

Бракосочетание
17.06.2000

Жена: Фокина Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
21.12.2001

Дочь: Фокина Екатерина Евгеньевна

Мать ребёнка: Фокина Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
22.02.2008

Сын: Фокин Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: Фокина Ирина Владимировна

Глушково, Глушковский муниципальный район, Курская область
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