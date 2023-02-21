Фокин Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.08.1978
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1978
Отец: Фокин Иван Васильевич
Бракосочетание
17.06.2000
Рождение ребёнка
21.12.2001
Дочь: Фокина Екатерина Евгеньевна
Мать ребёнка: Фокина Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
22.02.2008
Сын: Фокин Константин Евгеньевич
Мать ребёнка: Фокина Ирина Владимировна
Глушково, Глушковский муниципальный район, Курская область