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Каблов Анатолий

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Место рождения

Вожаёль, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

25.04.1938

Дата смерти

13.01.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1938

Отец: Каблов Василий Захарович

Мать: Каблова Анна Равилевна

Вожаёль, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
09.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коблова Изабелла

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коблова Изабелла

Смерть
13.01.2023
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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