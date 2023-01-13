Каблов Анатолий
Место рождения
Дата рождения25.04.1938
Дата смерти13.01.2023
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1938
Отец: Каблов Василий Захарович
Мать: Каблова Анна Равилевна
Рождение ребёнка
09.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коблова Изабелла
Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коблова Изабелла
Смерть
13.01.2023
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область