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Гордеев Николай Васильевич

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Место рождения

Верхозерье, 602142, Россия

Дата рождения

11.08.1935

Дата смерти

30.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935

Отец: Гордеев Василий Данилович

Мать: Гордеева (Шанькова) Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гордеева (Шарова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
25.04.1959

Сын: Гордеев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Гордеева (Шарова) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1964

Дочь: Уханова (Гордеева) Елена Николаевна

Мать ребёнка: Гордеева (Шарова) Анна Михайловна

Смерть
30.03.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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