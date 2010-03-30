Гордеев Николай Васильевич
Место рожденияВерхозерье, 602142, Россия
Дата рождения11.08.1935
Дата смерти30.03.2010
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1959
Мать ребёнка: Гордеева (Шарова) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
14.03.1964
Дочь: Уханова (Гордеева) Елена Николаевна
Мать ребёнка: Гордеева (Шарова) Анна Михайловна
Смерть
30.03.2010
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно