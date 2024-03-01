Павликова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павликова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Павликов Иван Никитьевич
Рождение ребёнка
17.05.?
Дочь: Малахова (Павликова) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Павликов Иван Никитьевич
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно