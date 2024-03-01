Павликова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павликова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павликова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Павликов Иван Никитьевич

Рождение ребёнка
17.05.?

Дочь: Малахова (Павликова) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Павликов Иван Никитьевич

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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