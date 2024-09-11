Смутина (Лошкина) Прасковья Василиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смутина (Лошкина) Прасковья Василиева

Место рождения

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Смутина Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1832

Муж: Смутин Андрей Иванов

Гремячье, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
?.01.1835

Дочь: Смутина Мария Андреева

Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Алферова (Смутина) Александра Андреева

Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Гридина (Смутина) Ульяна Андреева

Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Смутин Димитрий Андреев

Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Смутина Анна Андреева

Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Смутин Лаврентий Андреев

Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Смутин Иван Андреев

Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Смутин Михаил Андреев

Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов

Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Дмитриевка, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

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