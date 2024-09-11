Смутина (Лошкина) Прасковья Василиева
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Смутина Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов
Бракосочетание
Около 1832
Муж: Смутин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
?.01.1835
Дочь: Смутина Мария Андреева
Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Алферова (Смутина) Александра Андреева
Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Гридина (Смутина) Ульяна Андреева
Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Смутина Анна Андреева
Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Смутин Иван Андреев
Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Смутин Андрей Иванов
Смерть
Неизвестно