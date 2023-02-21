Семакин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемакин Андрей

Семакин Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1911

Жена: Анастасия

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1912

Сын: Семакин Павел

Мать ребёнка: Анастасия

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
03.06.1914

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Анастасия

Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
27.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия

Юберевское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close