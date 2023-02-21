Семакин Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1911
Жена: Анастасия
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
26.05.1912
Сын: Семакин Павел
Мать ребёнка: Анастасия
Юберевское, Удмуртия
Рождение ребёнка
27.02.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия
Юберевское, Удмуртия
Смерть
Неизвестно