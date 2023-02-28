Сидоров Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения22.09.1959
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1959
Отец: Сидоров Иван Иванович
Мать: Сидорова Нинна
Рождение ребёнка
27.08.1992
Дочь: Березина Альбина Николаевна
Мать ребёнка: Синдеева Елена Петровна
Рождение ребёнка
27.08.1992
Дочь: Хомякова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Синдеева Елена Петровна
Рождение ребёнка
08.02.1996
Дочь: Савостикова Кристина Николаевна
Мать ребёнка: Синдеева Елена Петровна
Рождение ребёнка
24.04.1999
Мать ребёнка: Синдеева Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синдеева Елена Петровна