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Сидоров Николай Иванович

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Место рождения

Моховое, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

22.09.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1959

Отец: Сидоров Иван Иванович

Мать: Сидорова Нинна

Моховое, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.08.1992

Дочь: Березина Альбина Николаевна

Мать ребёнка: Синдеева Елена Петровна

Рождение ребёнка
27.08.1992

Дочь: Хомякова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Синдеева Елена Петровна

Моховое, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
08.02.1996

Дочь: Савостикова Кристина Николаевна

Мать ребёнка: Синдеева Елена Петровна

Рождение ребёнка
24.04.1999

Сын: Евсеев Денис Николаевичь

Мать ребёнка: Синдеева Елена Петровна

Моховое, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синдеева Елена Петровна

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