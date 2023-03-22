Талызин Игорь Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1985
Рождение ребёнка
17.07.2011
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.2015
Дочь: Талызина Аксиния Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности