Талызин Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талызин Игорь Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1985

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1985

Отец: Талызин Николай Викторович

Мать: Талызина Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
17.07.2011

Сын: Коршунов Олег Игоревич

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Рождение ребёнка
28.02.2015

Дочь: Талызина Аксиния Игоревна

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Бракосочетание
Неизвестно

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