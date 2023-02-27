(Рогозина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рагозин Дмитрий

Отец ребёнка: Рагозин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Пётр

Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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