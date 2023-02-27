(Рогозина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рагозин Дмитрий
Отец ребёнка: Рагозин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Пётр
Место жительства
Неизвестно
Лушниковка, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно