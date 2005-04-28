Лукьянова Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шмарина (Харченко) Матрена Фаддеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
28.04.2005

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