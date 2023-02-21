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Прокаев Андрей Порфирьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

23.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Прокаев Порфирий Данилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1942

Дочь: Прокаева Мария Андреевна

Мать ребёнка: Прокаева Анна Тимофеевна

Кротково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокаева Анна Тимофеевна

Смерть
23.03.1943
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