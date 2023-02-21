Прокаев Андрей Порфирьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти23.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Прокаев Порфирий Данилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1942
Дочь: Прокаева Мария Андреевна
Мать ребёнка: Прокаева Анна Тимофеевна
Кротково, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокаева Анна Тимофеевна
Смерть
23.03.1943