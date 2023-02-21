Хараль (Hanttu) Анна (Anna Samuels T) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хараль (Hanttu) Анна (Anna Samuels T)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1855

Отец: Hanttu Samuel S

Мать: Ewa T

Бракосочетание
04.03.1879

Муж: Harali Peter

Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.08.1889

Дочь: Maria Peters

Отец ребёнка: Harali Peter

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1892

Сын: Harali Самуил Петров

Отец ребёнка: Harali Peter

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.03.1892

Дочь: Катерина Петрова

Отец ребёнка: Harali Peter

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.08.1892

Дочь: Паурикина Мария Петровна

Отец ребёнка: Harali Peter

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.04.1897

Дочь: Исакова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Harali Peter

Гомонтово, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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