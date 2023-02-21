Хараль (Hanttu) Анна (Anna Samuels T)
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1855
Отец: Hanttu Samuel S
Мать: Ewa T
Бракосочетание
04.03.1879
Муж: Harali Peter
Губаницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.08.1889
Дочь: Maria Peters
Отец ребёнка: Harali Peter
Рождение ребёнка
11.03.1892
Сын: Harali Самуил Петров
Отец ребёнка: Harali Peter
Рождение ребёнка
11.03.1892
Дочь: Катерина Петрова
Отец ребёнка: Harali Peter
Рождение ребёнка
21.08.1892
Дочь: Паурикина Мария Петровна
Отец ребёнка: Harali Peter
Рождение ребёнка
13.04.1897
Дочь: Исакова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Harali Peter
Смерть
Неизвестно