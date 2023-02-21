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Петухов Александр Андреевич

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Место рождения

Орда

Дата рождения

16.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1958

Отец: Петухов Андрей Иванович

Мать: Петухова Валентина Сергеевна

Орда
Бракосочетание
07.09.1979

Жена: Петухова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
20.09.1979

Дочь: Лобанова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Петухова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
14.04.1983

Дочь: Касилова Елена Александровна

Мать ребёнка: Петухова Галина Михайловна

Рождение ребёнка
01.12.1988

Дочь: Зорихина Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Петухова Галина Михайловна

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