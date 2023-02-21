Петухов Александр Андреевич
Место рожденияОрда
Дата рождения16.10.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1958
Орда
Бракосочетание
07.09.1979
Рождение ребёнка
20.09.1979
Дочь: Лобанова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Петухова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
14.04.1983
Дочь: Касилова Елена Александровна
Мать ребёнка: Петухова Галина Михайловна
Рождение ребёнка
01.12.1988
Дочь: Зорихина Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Петухова Галина Михайловна