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ГлавнаяЛюдиШимаров Петр

Шимаров Петр

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1899

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Шимаров Егор

Мать: Мария

Россия
Рождение ребёнка
09.05.1936

Дочь: Надеждина Александра Петровна

Мать ребёнка: Шимарова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шимарова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шимарова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шимарова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шимарова Татьяна Егоровна

Смерть
1949
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