Шимаров Петр
Место рожденияРоссия
Дата рождения1899
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Шимаров Егор
Мать: Мария
Россия
Рождение ребёнка
09.05.1936
Дочь: Надеждина Александра Петровна
Мать ребёнка: Шимарова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1949