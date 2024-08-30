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Грехова Евфимия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1812

Муж: Грехов Иван Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.11.1820

Дочь: Воробьева (Грехова) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.10.1822

Дочь: (Грехова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Грехова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1825

Дочь: (Грехова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.10.1828

Дочь: (Грехова) Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.09.1831

Дочь: (Грехова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.09.1834

Сын: Грехов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
06.07.1837

Сын: Грехов Петр Иванович

Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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