Грехова Евфимия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1812
Муж: Грехов Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.11.1820
Дочь: Воробьева (Грехова) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1822
Дочь: (Грехова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Грехова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1825
Дочь: (Грехова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1828
Дочь: (Грехова) Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1831
Дочь: (Грехова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1834
Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1837
Сын: Грехов Петр Иванович
Отец ребёнка: Грехов Иван Иванович