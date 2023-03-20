Елфимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елфимов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Елфимов Степан

Мать: Елфимова Акулина

Рождение ребёнка
25.01.1910

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Елфимова Таисия

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Федотова Валентина

Мать ребёнка: Елфимова Таисия

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Онисья

Мать ребёнка: Елфимова Таисия

Илим, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
27.09.1921

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Елфимова Таисия

Илим, Кунгурский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Елфимова Таисия

Рождение ребёнка
1927

Сын: Елфимов Василий

Мать ребёнка: Елфимова Таисия

Смерть
1963
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