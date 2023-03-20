Елфимов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Елфимов Степан
Мать: Елфимова Акулина
Рождение ребёнка
25.01.1910
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Елфимова Таисия
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Федотова Валентина
Мать ребёнка: Елфимова Таисия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Онисья
Мать ребёнка: Елфимова Таисия
Рождение ребёнка
27.09.1921
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Елфимова Таисия
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Елфимова Таисия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Елфимов Василий
Мать ребёнка: Елфимова Таисия
Смерть
1963