Иванов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности