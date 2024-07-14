Иванов Владимир Иванович 18.04.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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