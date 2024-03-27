Салихова Фаима Шарифъяновна
Место рожденияс.Шаран, Шаранского района, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно