Свешникова (Елисеева) Настасья Ивановна
Место рожденияКунгур, Сибирская Губерния Российская Империя
Дата рождения1736
Дата смертиПосле 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1763
Рождение ребёнка
1764
Сын: Свешников Тимофей Семёнович
Отец ребёнка: Свешников Семён Иванович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Свешников Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Свешников Семён Иванович
Смерть
После 1785