Свешникова (Елисеева) Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвешникова (Елисеева) Настасья Ивановна

Свешникова (Елисеева) Настасья Ивановна

Место рождения

Кунгур, Сибирская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1736

Дата смерти

После 1785

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1763

Муж: Свешников Семён Иванович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Свешников Тимофей Семёнович

Отец ребёнка: Свешников Семён Иванович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Свешников Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Свешников Семён Иванович

Смерть
После 1785

Мы используем куки для улучшения работы сайта.