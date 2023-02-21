(Телегина4) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Телегина4) Марфа Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Телегин Степан Андреевич

Мать: Телегина Ефросинья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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